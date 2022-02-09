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У Раді з'явився робот, що говорить, – вже відповів, чий Крим і чи нападе Путін (відео)

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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9 лютого, 10:28
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Робот Ендрю відповідає на запитання, які поставлені лише українською мовою, також він може потиснути руку
/ Фото: Колаж: Сьогодні

У парламенті з'явився робот-спікер, який завжди готовий поспілкуватися з пресою і відповісти на каверзні запитання. Про це пишуть Vesti.ua.

Робота звуть Ендрю, він відповідає на запитання, якщо до нього звертаються українською мовою. Він може вітатися з відвідувачами, потиснути руку, причому рукостискання в нього досить сильне.

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Ендрю намагається потиснути руку. Скріншот

На запитання журналіста "Чий Крим?" він відповів: "Наш". Також Ендрю розповів, що високі зарплати в країні будуть у 2025 році та що Путін не нападе на Україну. На питанні, чи буде виконано Мінські угоди, він завис.

Робот навіть танцює. Скріншот

До речі, пристрій повідомив, що він не хлопчик і не дівчинка, а "робот".

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Які ще нововведення є в Раді

У будівлі парламенту робот має конкурента – оновлений канал "Рада". Телеканал "Рада" з 15 грудня переформатувався, нову студію облаштували просто в кулуарах парламенту. Тепер, крім трансляції однотипних пленарних засідань, в ефірі будуть гострі політичні ток-шоу та аналітичні програми з відомими ведучими.

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Нещодавно на телеканалі "Україна" вийшло спецрозслідування про те, як команда президента Володимира Зеленського намагається створити за бюджетні кошти медіахолдинг, який матиме лояльну до Банкової інформаційну політику. Є тут зв'язок і з каналом "Рада".

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