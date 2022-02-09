В Раде появился говорящий робот – уже ответил, чей Крым и нападет ли Путин (видео)

Робот Эндрю отвечает на вопросы, которые заданы только на украинском языке, также он может пожать руку

В парламенте появился робот / Фото: Коллаж: Сегодня

В парламенте появился робот-спикер, который всегда готов пообщаться с прессой и ответить на самые каверзные вопросы. Об этом пишут Vesti.ua.

Робота зовут Эндрю, он отвечает на вопросы, если к нему обращаются на украинском языке. Он может здороваться с посетителями, пожать руку, причем рукопожатие у него достаточно сильное.

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Эндрю пытается пожать руку. Скриншот

На вопрос журналиста "Чей Крым?" он ответил: "Наш". Также Эндрю рассказал, что высокие зарплаты в стране будут в 2025 году и что Путин не нападет на Украину. На вопросе, будут ли выполнены Минские соглашения, он завис.

Робот даже танцует. Скриншот

Кстати, устройство сообщило, что оно не мальчик и не девочка, а "робот".

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Какие еще новшества есть в Раде

В здании парламента у робота есть конкурент – обновленный канал "Рада". Телеканал "Рада" с 15 декабря переформатировался, новую студию обустроили прямо в кулуарах парламента. Теперь, кроме трансляции однотипных пленарных заседаний, в эфире будут острые политические ток-шоу и аналитические программы с известными ведущими.

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Недавно на телеканале "Украина" вышло спецрасследование о том, как команда президента Владимира Зеленского пытается построить за бюджетные средства медиахолдинг, у которого будет лояльная к Банковой информационная политика. Есть здесь связь и с каналом "Рада".