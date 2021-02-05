У Раді оцінили шанси імпічменту Зеленському за санкції проти телеканалів

У Слузі народу пояснили, що потрібно для того, щоб ініціювати імпічмент

Після закриття трьох телеканалів, у Верховній Раді пригрозили президенту Володимиру Зеленському імпічментом. Ось тільки заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко впевнений, що цього не станеться.

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Про це він сказав в інтерв'ю "Медузи".

Напередодні деякі опозиційні політики заявляли, що мають намір ініціювати процедуру імпічменту президенту за його рішення про санкції. Журналістка запитала Корнієнко, наскільки це технічно можливо, на що він відповів: "Це неможливо".

"Для запуску процедури імпічменту необхідно створити слідчу комісію в Раді зі 150 депутатів. У них навіть цього числа немає. Швидше це їх політична позиція. Юридично ніякої можливості це зробити ми не бачимо", – сказав заступник голови фракції.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", увечері 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти телеканалів "112", ZIK і NewsOne. Обмеження передбачають анулювання ліцензій і заборону користуватися радіочастотним ресурсом України. В СБУ назвали причини блокування каналів. Канали в своїй заяві назвали це наступом на свободу слова і розправою.

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Але увечері 4 лютого указ Зеленського про санкції було оскаржено у Верховному Суді.

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