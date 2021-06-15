В Офісі президента закликали політиків не спекулювати на релігії

В Офісі президента вважають, що деякі політичні сили в Україні намагаються спекулювати на релігії, зокрема використовуючи "традиційний набір страшилок, фейків і міфів чужої пропаганди".

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Про це заявив радник глави ОПУ Михайло Подоляк, коментуючи акцію партії ОПЗЖ під Офісом 15 червня.

"Просто зараз маємо черговий приклад створення іншої реальності. Або спроби влаштувати скандал на рівному місці. У цьому випадку на релігійній тематиці", – вважає він.

Подоляк нагадав, що сьогодні в урядовому кварталі на тлі масового молебню віруючих Української православної церкви "пройшла чергова нечисленна "протестна" акція політичної партії ОПЗЖ з традиційним набором страшилок, фейків і ретрансляції міфів чужої пропаганди у їхньому виконанні".

"За традицією такі акції зокрема організовані з використанням технології "прямої покупки учасників". Принаймні, про це часто говорять самі учасники після подібних акцій", – зазначив радник голови ОП.

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За його словами, президент Володимир Зеленський жорстко охарактеризував саме цей традиційний постановочний формат мітингу ОПЗЖ, що не стосується заходу Української православної церкви і тим більше до почуттів та емоцій віруючих.

"Це треба чітко і недвозначно підкреслити. Жодних претензій до молебню УПЦ і категоричне неприйняття постановочних "жовтих кепок" ОПЗЖ. А якщо говорити ширше, то час перестати окремим політикам і ЗМІ активно спекулювати на релігії", – підсумував Подоляк.

Нагадаємо, 15 червня в Києві тисячі парафіян УПЦ вийшли на акцію протесту проти рейдерства церков.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: