В Офисе президента призвали политиков не спекулировать на религии

В Офисе президента считают, что некоторые политические силы в Украине пытаются спекулировать на религии, в том числе используя "традиционный набор страшилок, фейков и мифов чужой пропаганды".

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Об этом заявил советник главы ОПУ Михаил Подоляк, комментируя акцию партии ОПЗЖ под Офисом 15 июня.

"Прямо сейчас имеем очередной пример создания иной реальности. Или попытки устроить скандал на ровном месте. В данном случае на религиозной тематике", – считает он.

Подоляк напомнил, что сегодня в правительственном квартале на фоне массового молебна верующих Украинской православной церкви "прошла очередная малочисленная "протестная" акция политической партии ОПЗЖ с традиционным набором страшилок, фейков и ретрансляции мифов чужой пропаганды в их исполнении".

"По традиции подобные акции вдобавок организованы с использованием технологии "прямой покупки участников". По крайней мере, об этом часто говорят сами участники после подобных акций", – отметил советник главы ОП.

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По его словам президент Владимир Зеленский жестко охарактеризовал именно этот традиционный постановочный формат митинга ОПЗЖ, что не имеет никакого отношения к мероприятию Украинской православной церкви и тем более к чувствам и эмоциям верующих.

"Это надо четко и недвусмысленно подчеркнуть. Ни малейших претензий к молебну УПЦ и категорическое неприятие постановочных "желтых кепок" ОПЗЖ. А если говорить шире, то пора перестать отдельным политикам и СМИ активно спекулировать на религии", – подытожил Подоляк.

Напомним, 15 июня в Киеве тысячи прихожан УПЦ вышли на акцию протеста против рейдерства церквей.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете: