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У НАТО закликали Росію вивести війська з України і припинити підтримку бойовиків

7 квітня, 23:48

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Глава Військового комітету НАТО вважає Україну одним із найважливіших партнерів Альянсу

Голова Військового комітету НАТО Стюарт Піч підтвердив цінність партнерства між НАТО і Україною та від імені союзників по Альянсу закликав Росію припинити підтримку бойовиків на сході України і вивести свої сили з українських територій.

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Про це він заявив під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, передає прес-служба НАТО.

"Союзники по НАТО єдині в своєму засудженні незаконної анексії Криму Росією і її агресивних дій на сході України. Ми закликаємо Росію припинити підтримку бойовиків на сході України і вивести свої сили з українських територій", – заявив Піч.

Він зазначив, що Альянс високо оцінює прихильність президента Зеленського мирному врегулюванню конфлікту на Донбасі і вважає Україну одним із найближчих і найважливіших партнерів НАТО.

Представник НАТО обговорив також ситуацію у сфері безпеки в Україні і навколо неї, розширені можливості партнерства України з НАТО і реформи в сфері безпеки і оборони з головнокомандувачем ЗСУ Русланом Хомчаком.

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"Ми вітаємо зусилля України щодо здійснення великих реформ. Цей імпульс необхідно зберегти, щоб зміцнити демократичні інститути України, зміцнити верховенство закону, боротися з корупцією і продовжити реформування її сектору безпеки і оборони", – зазначив Піч.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський на зустрічі з Пічем заявив, що Україна здійснила потужні кроки для деескалації ситуації, коли домоглася введення з 27 липня стійкого режиму припинення вогню на Донбасі.

Зазначимо, останнім часом підтримувані Росією бойовики не припиняють обстріли на Донбасі, застосовуючи заборонене озброєння, українська армія чи не щодня зазнає втрат. Тим часом РФ перекидає війська до кордону з Україною.

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