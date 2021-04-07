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Зеленський провів зустріч з главою Військового комітету НАТО: обговорили Донбас

7 квітня, 21:27

Денис Беспалов Денис Беспалов

Президент розповів про те, як погіршилася ситуація на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з головою Військового комітету НАТО Стюартом Пічем.

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Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

"Ми вдячні за серйозний інтерес НАТО до ситуації в Україні, на сході та в окупованому Криму... На жаль, ми дійсно бачимо зараз ускладнення на сході України, саме на Донбасі. Дійсно бачимо збільшення кількості пострілів", – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що Україна здійснила потужні кроки для деескалації ситуації, коли домоглася введення з 27 липня стійкого режиму припинення вогню на Донбасі.

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Це принесло наступний результат:

  • до грудня 2020 року спостерігалися тільки поодинокі постріли;
  • значно зменшилася кількість загиблих захисників.

Однак з грудня почалося ускладнення, і до цього часу Україна втратила понад 20 своїх воїнів, зазначив Зеленський.

Також президент України підняв питання дезінформації як потужного інструменту в гібридній війні.

Володимир Зеленський вважає, що вступ нашої країни в НАТО – це єдиний шлях, як завершити війну на Донбасі.

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