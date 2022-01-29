В Кремле испугались войны: пытаются отговорить Путина – инсайд

Андрей Пионтковский заявил, что Кремль сам себя загнал в тупик

По словам политолога, российская правящая верхушка не готова к войне. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Российской Федерации добиваются федерализации Украины и в течение последних 8 лет "пробивают" свою интерпретацию Минских соглашений.

Об этом в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" заявил российский политолог Андрей Пионтковский.

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"Это означало бы уничтожение украинского государства. Вся та помощь, которую оказывают США в военной сфере, говорит о серьезности намерений Запада как раз защитить Украину от поглощения Россией. В американском политикуме существует единство по этому вопросу", – сказал он.

Испуг элит

По словам политолога, в РФ появляются статьи людей, лояльных к Кремлю, с критикой военного вторжения.

"В конце статей указывается: "Величайшей нашей ошибкой было бы военное вторжение в Украину. Этого ждут от нас наши враги, это принесет нам только вред" и т.д. Это свидетельствует о том, что, видимо, тот один человек, от решения которого все зависит в России, близок к решению о военном вторжении. И это решение пугает всю российскую политическую элиту. И они хотят это каким-то способом предотвратить", – рассказал он.

Также Пионтковский отметил, что Кремль сам себя загнал в тупик:

"Выяснилось, что российская правящая верхушка не готова к войне, ее пугает уровень сопротивления украинской армии и адские санкции, которые обещает Запад. Поэтому Кремль загнал себя в тупик".

Российский политолог Андрей Пионтковский, фото – gordonua.com

Напомним, недавно замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что информация о направлении Россией запасов крови к украинской границе не соответствует действительности.

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"Сейчас по интернету распространяется информация со ссылкой на анонимные источники о том, что Россия якобы направила запасы крови и другие медицинские материалы для раненых к украинской границе. Эта информация не соответствует действительности", – написала Маляр.

Угроза вторжения РФ в Украину