У Медведчука можуть відібрати "трубу" за 284 млн грн: подробиці позову до нардепа

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Фонд державного майна України домагатиметься, аби рішення про повернення в держвласність нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок" на Прикарпатті, який пов'язують з нардепом Віктором Медведчуком, було правовим, а не політичним.

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Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив глава фонду України Дмитро Синиченко.

"Ця справа формувалася більше року. Ми працювали спільно з НАБУ, було зібрано багато свідчень, матеріалів. Вартість позову 284 млн гривень, але скільки триватиме розгляд у суді, я наразі сказати не можу", – сказав Синиченко.

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Він пообіцяв надавати всі свідчення і матеріали, щоб справа не затягувалася на довгі роки.

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В питанні судових позовів з Медведчуком Синиченко закликав керуватися законом та інтересами держави. Саме тому, за його словами, всі рішення мають бути правовими, а не політично-правовими.

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"Якщо був порушений закон під час передачі в користування цього активу колись приватним особам, і це дійсно буде доведено в суді, закон матиме переважну силу", – підкреслив очільник ФДМУ.

Синиченко зазначив, що фонд і НАБУ зібрали 58 сторінок доказів про незаконність передачі трубопроводу в приватну власність. Позов до суду був поданий 29 квітня, а 12 травня справу було зареєстровано.

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Нагадаємо, що нафтопровід "Самара – Західний напрямок", який ще називають "трубою Медведчука", в квітні передали в управління державній "Укртранснафті".

Як ми вже повідомляли, сам депутат свою причетність до нафтопроводу заперечує.