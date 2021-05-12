"Трубу Медведчука" хочуть повернути державі: заява Фонду держмайна

У кума Путіна продовжуються проблеми, наразі через нафтопродуктопровід на Прикарпатті

Фонд державного майна України звернувся до суду з проханням повернути державі заарештований раніше нафтопродуктопровід "Самара – Західний напрямок", який пов'язують з народним депутатом Віктором Медведчуком.

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Про це повідомляє пресслужба ФДМУ.

ФДМУ просить суд скасувати державну реєстрацію права власності ТОВ "ПрикарпатЗахідтранс" і Пд-Західного акціонерного товариства трубопровідного транспорту нафтопродуктів на "трубу Медведчука" і повернути об'єкт у власність держави.

У Фонді зазначають, що Національне антикорупційне бюро України та Спеціальна антикорупційна прокуратура завершили розслідування дій експерта, на підставі недостовірного висновку якого суд у 2017 році відмовив у визнанні права власності на частину нафтопродуктопроводів "Самара-Західний напрямок" за державою.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", у квітні "трубу Медведчука" передали в управління державній "Укртранснафті".

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Водночас сам Медведчук заперечує причетність до нафтопроводу.