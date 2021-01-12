У 2021 році Україні загрожує особлива небезпека з боку РФ: названі три причини

2020 рік і початок 2021-го сильно вдарили по союзниках України

У новому 2021 році для України буде підвищена загроза агресії Росіїу зв'язку з ослабленням головних наших союзників – країн Євросоюзу і США, а також президенту РФ Володимиру Путіну знову може знадобитися "переможна" військова кампанія в Україні.

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Про це розповів військовий експерт Олександр Коваленко, передає "ІС".

Ослаблення західних партнерів України

Пандемія коронавірусу сильно вдарила по Європейському Союзу, і Росія на цьому тлі посилила інформаційні атаки щодо підриву західного способу життя і нібито нездатності Європи впоратися з викликом. А США опинилися у глибокій кризі на початку 2021 року через події, пов'язані з атакою Капітолію, і можливим імпічментом Трампу.

"Генерація внутрішніх і зовнішніх проблем у країнах основних прихильників України створює небезпечний прецедент значної затримки відповідної реакції на непередбачувані дії РФ стосовно України", – говорить Коваленко.

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Через внутрішню боротьбу в РФ Путін може вдарити по Україні

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Найближчі соратники господаря Кремля розгорнули масштабний бій за першість при неминучому транзиті влади. Внутрішнє протистояння між силовими відомствами за владу в країні може послужити приводом для відволікання суспільної уваги новою гарячою точкою. І стати цією гарячою точкою найбільші шанси має Україна.

Проблеми є і всередині України

В Україні політична криза підсилена внутрішнім протистоянням між політичними силами. При цьому йдеться не стільки про протистояння з відверто проросійськими силами, а про протистояння в режимі всі проти всіх. Такий комплекс чинників може значно зменшити обороноздатність країни і своєчасність адекватних відповідей на загрози з боку Росії.

"У 2021 році Україна входить у ретроградну фазу підвищеної небезпеки. Мабуть, у більш небезпечному становищі країна востаннє була в період найбільш активних бойових дій в 2014-2015 роках... Росія цілком може реалізувати один із агресивних сценаріїв відносно України – від створення передумов для розколу всередині одного з регіонів, аж до локальної інтервенції", – резюмував експерт.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", спікер Тристоронньої контактної групи, радник голови Офісу президента Олексій Арестович говорив, що Україна пропонує Росії "золотий міст" на вихід із Донбасу.

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