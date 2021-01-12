В 2021 году Украине грозит особая опасность со стороны РФ: названы три причины

2020 год и начало 2021-го сильно ударили по союзникам Украины

В наступившем 2021 году для Украины будет повышена угроза агрессии России в связи с ослаблением главных наших союзников – стран Евросоюза и США, а также президенту РФ Владимиру Путину снова может понадобиться "победоносная" военная кампания в Украине.

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Об этом рассказал военный эксперт Александр Коваленко, передает "Информационное сопротивление".

Ослабление западных партнеров Украины

Пандемия коронавируса сильно ударила по Европейскому Союзу, и Россия на этом фоне усилила информационные атаки по подрыву западного образа жизни и якобы неспособности Европы справиться с вызовом. А США оказались в глубоком кризисе в начале 2021 года из-за событий, связанных с атакой Капитолия, и возможным импичментом Трампу.

"Генерация внутренних и внешних проблем в странах основных сторонников Украины создает опасный прецедент значительной задержки ответной реакции на непредсказуемые действия РФ в отношении Украины", – говорит Коваленко.

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Из-за внутренней борьбы в РФ Путин может ударить по Украине

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Ближайшие соратники хозяина Кремля развернули масштабное сражение за первенство при неминуемом транзите власти. Внутреннее противостояние между силовыми ведомствами за власть в стране может послужить поводом для отвлечения общественного внимания новой горячей точкой. И стать этой горячей точкой наибольшие шансы имеет Украина.

Проблемы есть и внутри Украины

В Украине политический кризис усугублен внутренним противостоянием между политическими силами. При этом речь идет не столько о противостоянии с откровенно пророссийскими силами, а о противостоянии в режиме все против всех. Такой комплекс факторов может значительно уменьшить обороноспособность страны и своевременность адекватных ответов на угрозы со стороны России.

"В 2021 году Украина входит в ретроградную фазу повышенной угрозы. Пожалуй, в более опасном положении страна в последний раз была в период наиболее активных боевых действий в 2014-2015 годах… Россия вполне может реализовать один из агрессивных сценариев по отношению к Украине – от создания предпосылок для раскола внутри одного из регионов, вплоть до локальной интервенции", – резюмировал эксперт.

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Как сообщали новости "Сегодня", спикер Трехсторонней контактной группы, советник главы Офиса президента Алексей Арестович говорил, что Украина предлагает России "золотой мост" на выход с Донбасса.

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