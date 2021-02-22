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Уруский засветился вместе с Кадыровым: Шмыгаль потребовал объяснений (фото и видео)

22 февраля, 11:46

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Украинский вице-премьер приехал на выставку в ОАЭ, где неожиданно пересекся с солдатом Путина

Вице-премьер-министр – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский замечен на военной выставке в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) вместе с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

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Соответствующее фото опубликовал в Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Жду от Олега Уруского срочного объяснения", – написал глава правительства.

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Накануне сам Уруский сообщил в Facebook, что находится на военной выставке IDEX-2021 в Абу-Даби, которая является одной из крупнейших в мире.

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По его словам, IDEX – это уникальная площадка для установления и развития отношений с руководством правительственных учреждений и организаций, вооруженных сил и предприятий со всего мира.

Отметим, что Кадыров неоднократно поддерживал агрессию России против Украины, а также называл себя преданным "солдатом" Путина. А в прошлом году у Кадырова впервые подтвердили участие чеченцев в войне на Донбассе.

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Рамзан Кадыров Денис Шмыгаль Олег Уруский

Источник: Сегодня

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