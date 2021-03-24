Всю Україну можуть закрити на жорсткий локдаун: Данілов назвав умову

Все залежатиме від ситуації з коронавірусом

Якщо в Україні продовжить погіршуватися ситуація з коронавірусом, то країну доведеться "закрити" на жорсткий локдаун.

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Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, передає ВBC.

"У березні минулого року ми розглядали це питання на РНБО. Думаю, найближчим часом буде проведене окреме засідання РНБО з цього приводу. Це стосується не лише коронавірусу, адже ланцюгом іде економіка та багато інших речей", – зазначив він.

На думку Данілова, кожна громада повинна самостійно ухвалювати рішення, чи треба їй вводити додаткові обмеження.

"Коли ми повністю закриваємо області – це вже винятковий випадок. І якщо розвиток подій йтиме не за оптимістичним сценарієм, то я не виключаю, що може бути закрита вся країна", – підкреслив секретар РНБО.

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Як повідомлялося раніше, Україна все стрімкіше наближається до повного локдауну – МОЗ знову розширив список регіонів "червоної зони". Які області закрилися на жорсткий карантин і що там заборонено – читайте в матеріалі "Сьогодні".

Крім того, зараз найближче до "червоної карантинної зони" перебувають Миколаївська, Тернопільська та Черкаська області. У цих регіонах перевищені відразу два показники щодо COVID-19.

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