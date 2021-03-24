Всю Украину могут закрыть на жесткий локдаун: Данилов назвал условие

Все будет зависеть от ситуации с коронавирусом

Если в Украине продолжит ухудшаться ситуация с коронавирусом, то страну придется "закрыть" на жесткий локдаун.

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Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает BBC.

"В марте прошлого года мы рассматривали этот вопрос. Думаю, в ближайшее время будет проведено отдельное заседание СНБО по этому поводу. Это касается не только коронавируса, ведь цепью идет экономика и много других вещей", – отметил он.

По мнению Данилова, каждая община должна самостоятельно принимать решение, надо ли ей вводить дополнительные ограничения.

"Когда мы полностью закрываем области – это уже исключительный случай. И если развитие событий будет идти не по оптимистичному сценарию, то я не исключаю, что может быть закрыта вся страна", – подчеркнул секретарь СНБО.

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Как сообщалось ранее, Украина все стремительнее приближается к полному локдауну – Минздрав снова расширил список регионов красной зоны. Какие области закрылись на жесткий карантин и что там запрещено – читайте в материале "Сегодня".

Кроме того, сейчас ближе всего к красной карантинной зоне находятся Николаевская, Тернопольская и Черкасская области. В этих регионах превышены сразу два показателя по COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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