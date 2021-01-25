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Україна знову поділять на карантинні зони: Шмигаль озвучив плани

25 січня, 16:22

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

У регіони хочуть повернути зелені, жовті, помаранчеві і червоні зони

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що локдаун дав позитивний результат і тепер Україна повернеться до адаптивного карантинуі знову буде ділитися на зони в залежності від епідеміологічної ситуації.

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Про це він сказав на селекторній нараді у президента, передає пресслужба ОПУ.

Він доповів главі держави, що на сьогоднішній день в Україні 235,7 тис. активних хворих COVID-19 і 18,6 тис. зайнятих ліжок в лікарнях. Всього відведено під коронавірусних хворих понад 66,3 тис. ліжок, з яких 55 тис. забезпечені киснем.

"Ті показники, які ми бачимо сьогодні за кількістю захворілих, госпіталізованих та тих, хто одужав, свідчать, що посилений карантин був ефективним заходом. Найближчим часом МОЗ дослідить ситуацію в регіонах, і залежно від показників ми ухвалимо рішення про запровадження адаптивного карантину по окремих областях. Тобто повернемося до зелених, жовтих, помаранчевих і червоних зон", – сказав Шмигаль.

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Прем'єр додав, що якщо рішення щодо адаптивного карантину буде прийнято, то вступить в силу через сім днів.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", в Україні закінчився локдаун. Тепер повернулися обмеження "помаранчевої зони", відкриваються кафе, магазини, торгові центри і багато іншого. Читайте детальніше, які обмеження зараз і що зміниться при адаптивному карантині.

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Всі подробиці в спецтемі Карантин в Україні

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карантин Денис Шмигаль адаптивний карантин локдаун

Джерело: Сьогодні

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