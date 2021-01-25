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Украину снова поделят на карантинные зоны: Шмыгаль озвучил планы

25 января, 16:22

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В регионы хотят вернуть зеленые, желтые, оранжевые и красные зоны

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что локдаун дал позитивный результат и теперь Украина вернется к адаптивному карантину и снова будет делиться на зоны в зависимости от эпидемиологической ситуации.

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Об этом он сказал на селекторном совещании у президента, передает пресс-служба ОПУ.

Он доложил главе государства, что на сегодняшний день в Украине 235,7 тыс. активных больных COVID-19 и 18,6 тыс. занятых коек в больницах. Всего отведено под коронавирусных больных более 66,3 тыс. коек, из которых 55 тыс. обеспечены кислородом.

"Те показатели, которые мы видим сегодня по количеству заболевших, госпитализированных и тех, кто выздоровел, свидетельствуют, что усиленный карантин был эффективным мероприятием. В ближайшее время Минздрав исследует ситуацию в регионах, и в зависимости от показателей мы примем решение о введении адаптивного карантина по отдельным областям. То есть, вернемся к "зеленым", "желтым", "оранжевым" и "красным" зонам", – сказал Шмыгаль.

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Премьер добавил, что если решение по адаптивному карантину будет принято, то вступит в силу спустя семь дней.

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Как сообщали новости "Сегодня", в Украине закончился локдаун. Теперь вернулись ограничения "оранжевой зоны", открываются кафе, магазины, торговые центры и много другое. Читайте подробней, какие ограничения сейчас и что изменится при адаптивном карантине.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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карантин Денис Шмыгаль адаптивный карантин локдаун

Источник: Сегодня

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