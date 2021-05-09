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Українські ПТУ почнуть рятувати від масових закриттів: в "Слузі народу" пишуть законопроєкт

9 травня, 15:20

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Нові правила допоможуть впоратися з нестачею представників робітничих професій, вважає депутатка Гришина

За останні 15 років кількість закладів професійно-технічної освіти в Україні скоротилася майже в півтора раза. Через це в Україні утворився дефіцит робочих рук. Чинний закон про ПТУ і профліцеї прийнятий ще в 1998 році, а тому морально застарів. Його хочуть замінити новим, але зареєстровані в парламенті проєкти вже забракували. Підготовкою нового законопроєкту зайнялося Міносвіти разом з депутатами Верховної Ради.

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Про це розповіла депутат від фракції "Слуга народу", голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету Ради з питань освіти Юлія Гришина. В планах такі зміни:

  • Керувати і фінансувати ПТУ будуть на регіональному рівні.
  • Навчальні заклади потрібно оновити, зараз це зроблено тільки з 6% профтехів.

Також потрібно буде розв'язати питання розмежування професійної освіти, яку отримують одночасно з загальною середньою освітою, і профільної середньої освіти за професійним спрямуванням, яка отримується в спеціальних установах.

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"Є думка, що це дійсно один концепт, який отримав дві різні назви", – зазначила Гришина.

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Інші питання, які пропишуть в законопроекті:

  • визначення рівнів професійної освіти;
  • регламентація діяльності – не тільки установ професійної освіти, а й інших суб'єктів освітньої діяльності (зокрема, підприємств).

"Також повинні оновитися програми професійного розвитку для викладачів, а престижність їхньої професії має зрости. Зокрема, за допомогою додаткових фінансових стимулів", – додала Гришина.

Раніше ми повідомляли, що Міністерство освіти і науки збирається розробити функціонал для електронного вступу до вищих навчальних закладів. На електронному сервісі "Дія" хочуть надавати всю необхідну інформацію для абітурієнтів.

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