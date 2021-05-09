Украинские ПТУ начнут спасать от массовых закрытий: в "Слуге народа" пишут законопроект

Фото: rnpp.rv.ua

За последние 15 лет количество заведений профессионально-технического образования в Украине сократилась почти в полтора раза. Из-за этого в Украине образовался дефицит рабочих рук. Действующий закон о ПТУ и профлицеях принят еще в 1998 году, а потому морально устарел. Его хотят заменить новым, но зарегистрированные в парламенты проекты уже забраковали. Подготовкой нового законопроекта занялось Минобразования вместе с депутатами Верховной Рады.

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Об этом рассказала депутат от фракции "Слуга народа", глава подкомитета по вопросам высшего образования Комитета Рады по вопросам образования Юлия Гришина. В планах такие изменения:

Управлять и финансировать ПТУ будут на региональном уровне.

Учебные заведения нужно обновить, сейчас это сделано только с 6% профтехов.

Также предстоит решить вопрос разграничения профессионального образования, которое получают одновременно с общим средним образованием, и профильного среднего образования профессионального направления, которое приобретается в специальных учреждениях.

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"Есть мнение, что это действительно один концепт, получивший две разные названия", – отметила Гришина.

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Другие вопросы, которые пропишут в законопроекте:

определение уровней профессионального образования;

регламентация деятельности – не только учреждений профессионального образования, но и других субъектов образовательной деятельности (в частности, предприятий).

"Также должны обновиться программы профессионального развития для преподавателей, а престижность их профессии должна вырасти. В частности, с помощью дополнительных финансовых стимулов", – добавила Гришина.

Ранее мы сообщали, что Министерство образования и науки собирается разработать функционал для электронного поступления в высшие учебные заведения. На электронном сервисе "Дія" хотят предоставлять всю необходимую информацию для абитуриентов.