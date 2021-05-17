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Українці в пастці. Зеленський відреагував на форс-мажор у Непалі

17 травня, 16:18

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Днями Непал закрив повітряний простір через карантин і понад 100 українців опинилися в пастці

Володимир Зеленський на нараді в Офісі президента

Володимир Зеленський на нараді в Офісі президента / Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський відреагував на ситуацію із застряглими в Непалі українцями через несподіване ведення карантину. Також глава держави обговорив з чиновниками, як йде вакцинація в Україні.

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Про це повідомляє пресслужба ОПУ.

Днями Непал закрив повітряний простір через карантин і понад 100 українців опинилися в пастці.

"Маємо знайти можливість оперативно повернути наших громадян додому", – заявив Зеленський.

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Також президенту доповіли, що в ці вихідні в центрах вакцинації почали робити щеплення особам старше 65 років, які записані через додаток "Дія", а всього в країні вже вакциновані 956 тис. громадян. В Україні спостерігається позитивна динаміка захворюваності на ковід: восьмий тиждень поспіль її рівень стабільно знижується.

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Крім того, Зеленському розповіли, що всього на отримання допомоги в розмірі 8 тис. грн ФОПам було зареєстровано 360 тис. заявок, 120 тисячами з них гроші вже виплатили.

Як повідомляли новини "Сьогодні", Зеленський також розповів про нові послуги у додатку "Дія". Наприклад, українці зможуть змінити місце реєстрації онлайн або подати електронну петицію – і все через смартфон.

Відео: president.gov.ua

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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