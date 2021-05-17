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Украинцы в ловушке. Зеленский отреагировал на форс-мажор в Непале

17 мая, 16:18

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

На днях Непал закрыл воздушное пространство из-за карантина и более 100 украинцев оказались в ловушке

Владимир Зеленский на совещании в Офисе президента

Владимир Зеленский на совещании в Офисе президента / Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский отреагировал на ситуацию с застрявшими в Непале украинцами из-за неожиданного ведения карантина. Также глава государства обсудил с чиновниками, как идет вакцинация в Украине.

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Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

На днях Непал закрыл воздушное пространство из-за карантина и более 100 украинцев оказались в ловушке.

"Должны найти возможность оперативно вернуть наших граждан домой", – заявил Зеленский.

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Украинцы в ловушке. Зеленский отреагировал на форс-мажор в Непале
Владимир Зеленский на совещании в Офисе президента
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Также президенту доложили, что в эти выходные в центрах вакцинации начали прививать лиц старше 65 лет, которые записаны через приложение "Дія", а всего в стране уже вакцинированы 956 тыс. граждан. В Украине наблюдается положительная динамика заболеваемости ковидом: восьмую неделю подряд ее уровень стабильно снижается.

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Кроме того, Зеленскому рассказали, что всего на получение помощи в размере 8 тыс. грн ФОПам было зарегистрировано 360 тыс. заявок, 120 тысячами из них деньги уже выплатили.

Как сообщали новости "Сегодня", Зеленский также рассказал о новых услугах в приложении "Дія". Например, украинцы смогут сменить место регистрации онлайн или подать электронную петицию – и все через смартфон.

Видео: president.gov.ua

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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