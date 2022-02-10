"Україна скинула бомбу на Крим" – росіянам привидівся початок війни

У російському ЗМІ вирішили висмоктати сенсацію з пальця

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Російським журналістам привиділось, що нібито в Криму вже чекають на війну і навіть бояться побачити бомбу від Збройних сил України. Тому вони приплели війну з Україною до звичайної новини.

Регіональний ресурс новин повідомив про подію в окупованому Криму. Там у Сімферополі в будинку обвалилася стіна. Спочатку відпав невеликий шматок облицювання, але потім стіна двоповерхової будівлі впала повністю.

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Повідомляється, що ця будівля була збудована у 70-х роках XIX століття. Там у різний час розміщувалися міська дума та управа, сирітський суд та Сімферопольський громадський банк. Зараз у ньому знаходяться поліклініка та філармонія. У філармонії відбувався ремонт, але роботи не ведуться з липня минулого року. Постраждалих немає.

Словом, звичайна новина про міську подію – якби не подання. Стаття має назву: "Україна скинула бомбу на Крим". У підзаголовку пояснюється: "Так подумали жителі Сімферополя, почувши страшний гуркіт". Таким чином, з нічого зробили "сенсацію".

Зазначимо, у новині немає жодного коментаря від мешканців Сімферополя. Тому є підозра, що українські бомби примарилися лише російським пропагандистам.

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