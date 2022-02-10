"Україна скинула бомбу на Крим" – росіянам привидівся початок війни

Російським журналістам привиділось, що нібито в Криму вже чекають на війну і навіть бояться побачити бомбу від Збройних сил України. Тому вони приплели війну з Україною до звичайної новини.
Регіональний ресурс новин повідомив про подію в окупованому Криму. Там у Сімферополі в будинку обвалилася стіна. Спочатку відпав невеликий шматок облицювання, але потім стіна двоповерхової будівлі впала повністю.
Повідомляється, що ця будівля була збудована у 70-х роках XIX століття. Там у різний час розміщувалися міська дума та управа, сирітський суд та Сімферопольський громадський банк. Зараз у ньому знаходяться поліклініка та філармонія. У філармонії відбувався ремонт, але роботи не ведуться з липня минулого року. Постраждалих немає.
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Словом, звичайна новина про міську подію – якби не подання. Стаття має назву: "Україна скинула бомбу на Крим". У підзаголовку пояснюється: "Так подумали жителі Сімферополя, почувши страшний гуркіт". Таким чином, з нічого зробили "сенсацію".
Зазначимо, у новині немає жодного коментаря від мешканців Сімферополя. Тому є підозра, що українські бомби примарилися лише російським пропагандистам.
Загроза вторгнення Росії в Україну
- Багато експертів прогнозують, що ескалація ситуації в Україні може статися у лютому, орієнтовно у 20-х числах. У цей період завершаться XXIV зимові Олімпійські ігри-2022 в Пекіні.
- Тим часом у CNN дізналися, як Росія почне бойові дії в Україні. За їхніми даними, війська зайдуть під чужим прапором.
- 25 січня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Російська Федерація не створила жодного ударного угруповання, яке б могло використовуватися для вторгнення в Україну.
- Своєю чергою речник МЗС РФ Олексій Зайцев заявив, що Росія не збирається вторгатися в Україну.