Політика
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 💊 Допінговий скандал із РФ 📲 Смартфони для пенсіонерів 🇩🇪 Норманді в Берліні
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини політики

"Україна скинула бомбу на Крим" – росіянам привидівся початок війни

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
10 лютого, 23:07
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У російському ЗМІ вирішили висмоктати сенсацію з пальця
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Російським журналістам привиділось, що нібито в Криму вже чекають на війну і навіть бояться побачити бомбу від Збройних сил України. Тому вони приплели війну з Україною до звичайної новини.

Регіональний ресурс новин повідомив про подію в окупованому Криму. Там у Сімферополі в будинку обвалилася стіна. Спочатку відпав невеликий шматок облицювання, але потім стіна двоповерхової будівлі впала повністю.

Реклама

Повідомляється, що ця будівля була збудована у 70-х роках XIX століття. Там у різний час розміщувалися міська дума та управа, сирітський суд та Сімферопольський громадський банк. Зараз у ньому знаходяться поліклініка та філармонія. У філармонії відбувався ремонт, але роботи не ведуться з липня минулого року. Постраждалих немає.

Словом, звичайна новина про міську подію – якби не подання. Стаття має назву: "Україна скинула бомбу на Крим". У підзаголовку пояснюється: "Так подумали жителі Сімферополя, почувши страшний гуркіт". Таким чином, з нічого зробили "сенсацію".

Зазначимо, у новині немає жодного коментаря від мешканців Сімферополя. Тому є підозра, що українські бомби примарилися лише російським пропагандистам.

Реклама

Загроза вторгнення Росії в Україну

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Політика
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Пряма трансляція ukraine24
Влада
Візит Зеленського до Байдена у Вашингтон
Докладніше
Doodle Сьогодні
11 лютого. Томас Едісон. Рівно 175 років тому цього дня 1847 року з'явився на світ (фраза, наділена одразу багатьма сенсами!) один із найвидатніших винахідників за всю історію людства…
Історія дня - за хвилину
Комаровський в темі
Який тест на COVID-19 надійніший
Думка Комаровського
Читати статтю
АКТУАЛОЧКА
Збираєшся на пікнік?
Де краще купувати продукти
Хочу дізнатись
Кейт Вінслет для LA Times
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Спецпроект
Календар лайфхаків на літо
Серпень
Лайфхаки за календарем
Для батьків
Аптечка малюка у відпустці і дома
Зібрати
Прийдешні події в сферах музики і кіно

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 вересня
Сприятливі та небезпечні дні у серпні
Місячний календар на серпень
Що треба робити

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Політика
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти