"Украина сбросила бомбу на Крым" — россиянам померещилось начало войны

Российским журналистам показалось, что якобы в Крыму уже ожидают войну и уже даже боятся увидеть бомбу от Вооруженных сил Украины. Поэтому они приплели войну с Украиной к самой обычной новости.
Региональный новостной ресурс сообщил о происшествии в оккупированном Крыму. Там в Симферополе у дома обвалилась стена. Сначала отпал небольшой кусок облицовки, но потом стена двухэтажного здания рухнула полностью.
Сообщается, что пострадавшее здание было построено в 70-х годах XIX века. Там в разное время располагались городская дума и управа, сиротский суд и Симферопольский общественный банк. Сейчас в нем находятся поликлиника и филармония. В филармонии шел ремонт, но работы не ведутся с июля прошлого года. Пострадавших нет.
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Словом, обычная новость о городском происшествии — если бы не подача. Статья озаглавлена: "Украина сбросила бомбу на Крым". В подзаголовке поясняется: "Так подумали жители Симферополя, услышав страшный грохот". Таким образом из ничего сделали "сенсацию".
Отметим, в новости нет ни одного комментария от жителя Симферополя. Поэтому есть подозрение, что украинские бомбы пригрезились только российским пропагандистам.
Угроза вторжения России в Украину
- Многие эксперты прогнозируют, что эскалация ситуации в Украине может произойти в феврале, ориентировочно в 20-х числах. В этот период как раз завершатся XXIV зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине.
- Тем временем в CNN узнали, как Россия начнет боевые действия в Украине. По их данным, войска зайдут под чужим флагом.
- 25 января министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Российская Федерация не создала ни одной ударной группировки, которая могла бы использоваться для вторжения в Украину.
- В свою очередь спикер МИД РФ Алексей Зайцев заявил, что Россия не собирается вторгаться в Украину.