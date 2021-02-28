Україна розраховує на США в якнайшвидшому вступі до НАТО – посол

В України та США є багато форматів співпраці

Україна сподівається на підтримку Сполучених Штатів в якнайшвидшому просуванні до членства в НАТО.

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Про це заявила посол України в США Оксана Маркарова в інтерв'ю "Укрінформу".

"Залученість України до системи колективної безпеки і наш вступ у НАТО – це дуже важливий пріоритет, і ми сподіваємося за підтримки нашого стратегічного партнера максимально швидко зробити всередині країни усе необхідне, щоби отримання ПДЧ і наш вступ до Альянсу стали реальністю якнайшвидше", – зазначила посол.

За словами Маркарової, є багато форматів двосторонньої співпраці України і США, які планується розвивати, але зі вступом в НАТО Україна чітко визначилася, і мета зараз – максимально швидко отримати членство в Альянсі.

"Наші партнери з 2008 року підтримують рішення щодо майбутнього вступу України до Альянсу. Тому наша мета зараз – максимально швидко пройти цей шлях, якнайшвидше отримати ПДЧ, а найголовніше – розбудовувати нашу військову спроможність відповідно до стандартів НАТО", – заявила вона.

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Нагадаємо, одним із напрямків зовнішньої політики Словаччини цього року стане підтримка євроатлантичних прагнень України.

Ми також повідомляли, що 19 лютого міністр оборони Андрій Таран підтвердив голові Пентагону Ллойду Остіну намір України продовжити участь в операціях НАТО.

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