Украина рассчитывает на США в скорейшем вступлении в НАТО – посол

У Украины и США есть много форматов сотрудничества

Украина надеется на поддержку Соединенных Штатов в скорейшем продвижении к членству в НАТО.

Реклама

Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью "Укринформу".

"Вовлеченность Украины в систему коллективной безопасности и наше вступление в НАТО – это очень важный приоритет, и мы надеемся при поддержке нашего стратегического партнера максимально быстро сделать внутри страны все необходимое, чтобы получение ПДЧ и наше вступление в Альянс стали реальностью как можно скорее", – отметила посол.

По словам Маркаровой, есть много форматов двустороннего сотрудничества Украины и США, которые планируется развивать, но со вступлением в НАТО Украина четко определилась и цель сейчас – максимально быстро получить членство в Альянсе.

В тренде Разумков мало что знает о вакцине Covishield: услышал о ней несколько дней назад

"Наши партнеры с 2008 года поддерживают решение о будущем вступлении Украины в Альянс. Поэтому наша цель сейчас – максимально быстро пройти этот путь, как можно скорее получить ПДЧ, а самое главное – развивать наши военные возможности в соответствии со стандартами НАТО", – заявила она.

Реклама

Напомним, одним из направлений внешней политики Словакии в этом году станет поддержка евроатлантических стремлений Украины.

Мы также сообщали, что 19 февраля министр обороны Андрей Таран подтвердил главе Пентагона Ллойду Остину намерение Украины продолжить участие в операциях НАТО.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама