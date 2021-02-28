Українська
$ 27,93
34,15
  1. Новости политики

Украина рассчитывает на США в скорейшем вступлении в НАТО – посол

28 февраля, 06:58

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

У Украины и США есть много форматов сотрудничества

Украина надеется на поддержку Соединенных Штатов в скорейшем продвижении к членству в НАТО.

Реклама

Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью "Укринформу".

"Вовлеченность Украины в систему коллективной безопасности и наше вступление в НАТО – это очень важный приоритет, и мы надеемся при поддержке нашего стратегического партнера максимально быстро сделать внутри страны все необходимое, чтобы получение ПДЧ и наше вступление в Альянс стали реальностью как можно скорее", – отметила посол.

По словам Маркаровой, есть много форматов двустороннего сотрудничества Украины и США, которые планируется развивать, но со вступлением в НАТО Украина четко определилась и цель сейчас – максимально быстро получить членство в Альянсе.

В тренде
Разумков мало что знает о вакцине Covishield: услышал о ней несколько дней назад

"Наши партнеры с 2008 года поддерживают решение о будущем вступлении Украины в Альянс. Поэтому наша цель сейчас – максимально быстро пройти этот путь, как можно скорее получить ПДЧ, а самое главное – развивать наши военные возможности в соответствии со стандартами НАТО", – заявила она.

Реклама

Напомним, одним из направлений внешней политики Словакии в этом году станет поддержка евроатлантических стремлений Украины.

Мы также сообщали, что 19 февраля министр обороны Андрей Таран подтвердил главе Пентагона Ллойду Остину намерение Украины продолжить участие в операциях НАТО.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

США НАТО посол Украина Оксана Маркарова
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Санкции СНБО – кто следующий? Сегодня на
Санкции СНБО – кто следующий? Сегодня на "Свободе слова Савика Шустера"Власть
Ждем новые санкции. Стали известны планы закрытого заседания СНБО
Ждем новые санкции. Стали известны планы закрытого заседания СНБОВласть
Лучший предохранитель от газовой войны: чем Украина ответит на завершение Nord Stream 2
Лучший предохранитель от газовой войны: чем Украина ответит на завершение Nord Stream 2Экономика
Зеленский изменил аппарат СНБО – подробности
Зеленский изменил аппарат СНБО – подробностиВласть
Санкции против Фирташа или судебная реформа? Что обсудит СНБО
Санкции против Фирташа или судебная реформа? Что обсудит СНБОВласть
Запись разговора Медведчука с Сурковым вошла в уголовное дело – Баканов
Запись разговора Медведчука с Сурковым вошла в уголовное дело – БакановВласть

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять