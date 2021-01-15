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  1. Політика

Україна почне отримувати вакцини від COVID-19 в лютому – Шмигаль

15 січня, 16:05

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Скоро в Україні почнеться вакцинація населення

Уряд України підписало багато угод на покупку вакцини від коронавируса.

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Про це заявив в ексклюзивному інтерв'ю "Україні 24" прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Найближчим часом, не пізніше лютого вакцини будуть в Україні, ми почнемо кампанію вакцинації. Це багатообіцяючий крок", – заявив Шмигаль.

Нагадаємо, держпідприємство "Медичні закупівлі України" позбавили повноважень займатися переговорами і поставками вакцини від коронавируса в країну. Тепер цим буде займатися британське агентство Crown Agents.

Раніше в цьому місяці між МОЗ та Міністерством охорони здоров'я виник публічний конфлікт. Держпідприємство заявило про блокування його роботи внаслідок незатвердження Міністерством охорони здоров'я тимчасового плану використання бюджетних коштів на 2021 рік, що не дає можливості фінансувати його операційну діяльність.

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

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вакцинація вакцина коронавірус Денис Шмигаль
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