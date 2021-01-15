Украина начнет получать вакцины от COVID-19 в феврале – Шмыгаль

Правительство Украины подписало много соглашений на покупку вакцины от коронавируса.

Реклама

Об этом заявил в эксклюзивном интервью "Украина 24" премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"В ближайшее время, не позже февраля вакцины будут в Украине, мы начнем кампанию вакцинации. Это многообещающий шаг", – заявил Шмыгаль.

Напомним, госпредприятие "Медицинские закупки Украины" лишили полномочий заниматься переговорами и поставками вакцины от коронавируса в страну. Теперь этим будет заниматься британское агентство Crown Agents.

Ранее в этом месяце между МЗУ и Минздравом возник публичный конфликт. Госпредприятие заявило о блокировании его работы вследствие неутверждения Министерством здравоохранения временного плана использования бюджетных средств на 2021 год, что не дает возможности финансировать его операционную деятельность.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама