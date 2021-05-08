У мене є підстави ображатися на Сталіна – Шуфрич

Політик назвав війну Великою Вітчизняною і заявив, що йому "дуже болісно" говорити про гвардійську стрічку

Народний депутат Нестор Шуфрич заявив, що його рідне місто Ужгород згідно з пактом Молотова – Ріббентропа відійшло фашистської коаліції, і таким чином слов'яни виявилися віддані фашистам.

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Як сказав політик в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера", у нього є підстави "ображатися" на колишнього главу уряду СРСР Йосипа Сталіна.

"У мене є підстави ображатися на Сталіна. Моє рідне місто Ужгород згідно з пактом Молотова – Ріббентропа відійшло фашистській коаліції. Ми, слов'яни, виявилися віддані фашистам, а Львів врешті-решт став українським. Він не міг стати українським 400 років. Завдяки Сталіну і пакту Молотова – Ріббентропа Львів і цілий регіон в результаті стали українськими", – сказав Шуфрич.

Також політик назвав війну Великою Вітчизняною і заявив, що йому "дуже болісно" говорити про гвардійську стрічку.

"Я обурений, що гвардійську стрічку раптом адміністративно заборонили... Це символ нашої великої перемоги у Великій Вітчизняній війні. І я як гвардійський старший сержант в запасі, прошу повернути справедливість. Дивізія СС Галичина використовувала герб Львівського королівства в своїй емблемі. Ми ж герб Львова не забороняємо", – обурився Шуфрич.

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