У меня есть основания обижаться на Сталина – Шуфрич

Политик назвал войну Великой Отечественной и заявил, что ему "очень болезненно" говорить о гвардейской ленте

Народный депутат Нестор Шуфрич заявил, что его родной город Ужгород согласно пакту Молотова – Риббентропа отошел фашистской коалиции, и таким образом славяне оказались отданы фашистам.

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Как сказал политик в эфире "Свободы слова Савика Шустера", у него есть основания "обижаться" на бывшего главу правительства СССР Иосифа Сталина.

"У меня есть основания обижаться на Сталина. Мой родной город Ужгород согласно пакту Молотова – Риббентропа отошел фашистской коалиции. Мы, славяне, оказались отданы фашистам, а Львов в конце концов стал украинским. Он не мог стать украинским 400 лет. Благодаря Сталину и пакту Молотова – Риббентропа Львов и целый регион в итоге стали украинскими", – сказал Шуфрич.

Также политик назвал войну Великой Отечественной и заявил, что ему "очень болезненно" говорить о гвардейской ленте.

"Я возмущен, что гвардейскую ленту вдруг административно запретили... Это символ нашей великой победы в Великой Отечественной войне. И я как гвардейский старший сержант в запасе, прошу вернуть справедливость. Дивизия СС Галичина использовала герб Львовского королевства в своей эмблеме. Мы же герб Львова не запрещаем", – возмутился Шуфрич.

Как сообщали новости "Сегодня", пятая часть россиян никогда не слышала о сталинских репрессиях. Меньше всего о преследованиях советской власти знает молодежь в России.