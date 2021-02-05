Команда Байдена має чітку позицію щодо війни на Донбасі – Кравчук

Адміністрація президента США Джо Байдена має чітку позицію щодо того, хто винний у війні на Донбасі.

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Про це в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера" заявив перший президент України Леонід Кравчук.

"Я за останній місяць дев'ять годин через Skype спілкувався з різними політичніми діячами та послами Сполучених Штатів. Роблю висновок, що вони знають, дуже глибоко, що відбувається в Україні, в Росії та які причини і хто винний в тому, що сьогодні в нас війна на Донбасі", – сказав перший президент.

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Він зазначив, що чітку та зрозумілу позицію відносно будь-якого питання особливо має команда президента Джо Байдена.

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