Русский
$ 27,89
33,45
  1. Політика

Команда Байдена має чітку позицію щодо війни на Донбасі – Кравчук

5 лютого, 23:13

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Адміністрація президента США Джо Байдена має чітку позицію щодо того, хто винний у війні на Донбасі.

Реклама

Про це в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера" заявив перший президент України Леонід Кравчук.

"Я за останній місяць дев'ять годин через Skype спілкувався з різними політичніми діячами та послами Сполучених Штатів. Роблю висновок, що вони знають, дуже глибоко, що відбувається в Україні, в Росії та які причини і хто винний в тому, що сьогодні в нас війна на Донбасі", – сказав перший президент.

В тренді
У Раді нова сутичка між депутатами (відео)

Він зазначив, що чітку та зрозумілу позицію відносно будь-якого питання особливо має команда президента Джо Байдена.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

"Загинула молода лікарка": Зеленський відреагував на трагедію у ЗапоріжжіВлада
Україна починає перехід на електронні трудові книжки: що це означає
Україна починає перехід на електронні трудові книжки: що це означаєУкраїна
Зеленський визначив, кого він може призначати в українській армії
Зеленський визначив, кого він може призначати в українській арміїВлада
У Раді нова сутичка між депутатами (відео)
У Раді нова сутичка між депутатами (відео)Влада
Карантин в Україні продовжать до 30 квітня – Шмигаль
Карантин в Україні продовжать до 30 квітня – ШмигальУкраїна
У Раді оцінили шанси імпічменту Зеленському за санкції проти телеканалів
У Раді оцінили шанси імпічменту Зеленському за санкції проти телеканалівВлада

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти