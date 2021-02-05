У команды Байдена есть четкая позиция относительно войны на Донбассе – Кравчук

Администрация президента США Джо Байдена имеет четкую позицию относительно того, кто виноват в войне на Донбассе.

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Об этом в эфире "Свобода слова Савика Шустера" заявил первый президент Украины Леонид Кравчук.

"Я за последний месяц девять часов по Skype общался с разными политическими деятелями и послами Соединенных Штатов. Делаю вывод, что они знают очень глубоко, что происходит в Украине, в России, каковы причины и кто виноват в том, что сегодня у нас война на Донбассе", – сказал первый президент.

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Он отметил, что четкая и понятная позиция по отношению к любому вопросу особенно есть у команды президента Джо Байдена.

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