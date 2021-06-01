У кожного свої "блинчики": Зеленський показав фото зі спортзалу

Президент Володимир Зеленський з самого ранку вже в спортзалі і показав, які у нього "млинці на сніданок". Відповідне фото він опублікував в Instagram.

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"У кожного свої "блинчики" на сніданок. Всім доброго дня", – написав глава держави.

Зеленський тримає "млинець" для штанги орієнтовно вагою в п'ять кілограмів.

Зеленський у спортзалі. Фото: instagram.com/zelenskiy_official

Відзначимо, Володимир Зеленський відомий любитель занять в спортзалі, причому робить це він практично скрізь. Так, наприклад, під час візиту в Брюссель він і там відвідав спортзал і навіть давав інтерв'ю на велотренажері. Один з трьох тренерів гаранта Вадим Данильченко розповів, як Зеленський займається спортом і як харчується.

Раніше в ексклюзивному інтерв'ю сайту "Сьогодні" дружина Зеленського Олена розповідала, що останні кілька років Володимир активно тренується і дотримується правильного харчування. Перша леді відзначила, що з Володимиром у них одні тренери на двох. Але тайським боксом, як він, вона не займається. Іноді пара навіть ділить час наставників. Спорт допомагає Зеленським емоційно розряджатися і налаштовуватися на роботу на цілий день. Читайте детальніше, якм видам спорту віддає перевагу Володимир Зеленський.