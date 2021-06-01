У каждого свои "блинчики": Зеленский показал фото из спортзала

Глава государства известный любитель спорта – с самого утра, перед началом рабочего дня, он уже тренируется

Президент Владимир Зеленский с самого утра уже в спортзале и показал, какие у него "блинчики на завтрак". Соответствующее фото он опубликовал в Instagram.

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"У каждого свои "блинчики" на завтрак. Всем хорошего дня", – написал глава государства.

Зеленский держит "блин" для штанги ориентировочно весом в пять килограммов.

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Зеленский в спортзале. Фото: instagram.com/zelenskiy_official

Отметим,Владимир Зеленский известный любитель занятий в спортзале, причем делает он это практически везде. Так, например, во время визита в Брюссель он и там посетил спортзал и даже давал интервью на велотренажере. Один из трех тренеров гаранта Вадим Данильченко рассказал, как Зеленский занимается спортом и как питается.

Ранее в эксклюзивном интервью сайту "Сегодня" жена Зеленского Елена рассказывала, что последние несколько лет Владимир активно тренируется и придерживается правильного питания. Первая леди отметила, что с Владимиром у них одни тренеры на двоих. Но тайским боксом, как он, она не занимается. Иногда пара даже делит время наставников. Спорт помогает Зеленским эмоционально разряжаться и настраиваться на работу на целый день. Читайте подробнее, какие виды спорта предпочитает Владимир Зеленский.