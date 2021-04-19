У дипломата РФ є 72 години: Україна дзеркально відповіла Росії

Дипломатичний скандал набирає обертів – у російського дипломата залишилося всього три дні, щоб насолодитися Україною і виїхати

Міністерство закордонних справ направило до Москви ноту про те, що російський дипломат повинен залишити Україну протягом 72 годин. Напередодні те ж саме оголосила Росія стосовно українського дипломата.

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Про це повідомив УНН речник МЗС України Олег Ніколаєнко.

За його словами, нота була відправлена сьогодні і від сьогодні у старшого дипломата посольства РФ у Києві є 72 години, щоб полетіти на батьківщину. Йдеться про одного з радників посольства Чернікова.

Тим часом МЗС вирішує питання повернення українського дипломата.

"Відповідно до вимоги російської сторони, він повинен залишити територію РФ протягом 72 годин, починаючи від сьогодні", – сказав Ніколаєнко.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", 17 квітня ФСБ затримала українського консула в Росії. Його звинуватили у спробі нібито "отримати закриту інформацію, що міститься в базах даних правоохоронних органів".

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Відео: Сьогодні

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