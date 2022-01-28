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У Байдена захотіли горілки з російської труби

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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28 січня, 00:01
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Вікторія Нуланд видала несподіваний жарт про "Північний потік-2"

Заступник держсекретаря Вікторія Нуланд сказала, що було б непогано, якби "Північним потоком-2" з Росії замість природного газу потекла горілка.

Про це вона пожартувала на своєму брифінгу.

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У відповідь на зауваження журналіста Метта Лі про те, що "Північний потік-2" готовий до прокачування будь-чого – "газу, оливкової олії або горілки" Нуланд зауважила:

"Горілка – це було б непогано".

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При цьому Нуланд не погодилася, що газопровід готовий до введення в експлуатацію.

"Він ще не готовий до включення. Він не протестований і не сертифікований", – сказала вона.

Нуланд процитувала сенатора Теда Круза, одного з головних противників проєкту, який назвав "Північний потік-2" у його нинішньому стані "шматком металу на дні океану".

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Що відбувається з "Північним потоком-2"

Російський "Газпром" 10 вересня 2021 заявив про завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2" в обхід України.

Німецький регулятор повідомив про тимчасове зупинення процесу сертифікації російського газопроводу 16 листопада 2021 року. Процес було зупинено, оскільки оператор "Північного потоку-2" не мав організаційної форми, яка б відповідала законам ФРН

27 січня стало відомо, що російська газотранспортна компанія "Газпром" створила у Німеччині свою дочірню компанію, яка дозволить продовжити перервану процедуру сертифікації "Північного потоку-2"

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що Україна буде запрошена до сертифікації "Північного потоку-2", коли Єврокомісія розглядатиме це питання.

Цієї зими Європа постраждала від газової кризи. Ціни на вільному ринку досягли рекордних значень, а постачання газу з Росії впало до мінімальних значень. Наприкінці грудня 2021 року президент РФ Путін прямо заявив, що більше газу Європа отримає тоді, коли буде надано дозвіл на роботу "Північного потоку – 2".

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