У Байдена захотели водки из российской трубы

Виктория Нуланд выдала неожиданную шутку о "Северном потоке-2"

Нуланд выразила свои пожелания к "Северному потоку-2". Фото Reuters/сайт "Газпрома", коллаж "Сегодня"

Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд сказала, что было бы неплохо, если бы по "Северному потоку-2" из России вместо природного газа потекла водка.

Об этом она пошутила на своем брифинге.

Реклама

В ответ на замечание журналиста Мэтта Ли о том, что "Северный поток-2" готов к прокачке чего угодно – "газа, оливкового масла или водки" Нуланд заметила:

"Водка – это было бы неплохо".

"Северный поток-2". Фото Reuters

Реклама

При этом Нуланд не согласилась с тем, что газопровод готов к вводу в эксплуатацию.

"Он еще не готов к включению. Он не протестирован и не сертифицирован", — сказала она.

Нуланд процитировала сенатора Теда Круза, одного из главных противников проекта, который назвал "Северный поток-2" в его нынешнем состоянии "куском металла на дне океана".

Реклама

Что происходит с "Северным потоком-2"

Российский "Газпром" 10 сентября 2021 года заявил о завершении строительства газопровода "Северный поток-2" в обход Украины.

Немецкий регулятор сообщил о временной остановке процесса сертификации российского газопровода 16 ноября 2021 года. Процесс был прекращен, поскольку у оператора "Северного потока-2" не было соответствующей законам ФРГ организационной формы.

27 января стало известно, что российская газотранспортная компания "Газпром" создала в Германии свою дочернюю компанию, которая позволит продолжить прерванную процедуру сертификации "Северного потока-2".

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Украина будет приглашена для сертификации "Северного потока-2", когда Еврокомиссия будет рассматривать этот вопрос.

Этой зимой Европа пострадала газового кризиса. Цены на свободном рынке достигли рекордных значений, а поставки газа из России упали до минимальных значений. В конце декабря 2021 года президент РФ Путин напрямую заявил, что больше газа Европа получит тогда, когда будет дано разрешение на работу "Северного потока – 2".