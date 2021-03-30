Тупицького позбавили держохорони: у Зеленського пояснили, як його охоронятимуть

Після "звільнення" Олександра Тупицького з посади голови Конституційного Суду тепер його позбавили права на державну охорону – охоронці у нього будуть ще рік.

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Про це розповів Українським Новинам представник президента у КСУ Федір Веніславський.

За його словами, охорона Тупицького знімається, але не відразу.

"З Тупицького знята державна охорона, як з голови Конституційного Суду України. Закон про державну охорону органів державної влади та посадових осіб передбачає, що особи, які були охоронюваними і втратили статус осіб, які підлягають державній охороні ... за цією людиною ще протягом року зберігається державна охорона", – сказав Веніславський.

Він пояснив, що охорона знята не остаточно – суддю охоронятимуть інші співробітники Управління держохорони в якомусь іншому форматі і всього протягом одного року.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", президент Володимир Зеленський скасував укази колишнього президента Віктора Януковича про призначення Тупицького до КСУ. В "Слузі народу" пояснили, що рішення цих суддів загрожували євроінтеграції.

А 29 березня Тупицького черговий раз не пустили до будівлі Конституційного Суду, після чого він навіть примудрився скликати термінове засідання КСУ через указ Зеленського.

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