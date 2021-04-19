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Тищенко нагулял уголовное дело: полиция нагрянула на банкет нардепа

19 апреля, 11:15

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Нардеп уже не первый раз нарушает карантин – в прошлом году он попал в скандал со своим рестораном, но это его ничему не научило

Полиция открыла уголовное производство по факту нарушения карантина из-за проведения банкета с участием народного депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко, который якобы праздновал день рождения в ресторане.

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Об этом сообщает полиция Киева.

После того, как в соцсетях появилась информация, что депутат Рады устроил в гостинице в Подольском районе Киева вечеринку, правоохранители немедленно выехали по адресу для выяснения обстоятельств.

Сейчас полицейские общаются с руководством учреждения, осматривают помещения и проводят следственные действия.

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В связи с этим было открыто уголовное производство по ч.1 ст.325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

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Напомним, это не первый скандал, связанный с карантинными ограничениями, в который попадает Тищенко. В июле 2020-го в разгар карантина в столице стало известно, что его ресторан "Велюр" не соблюдает запрета Кабинета министров на работу заведений общественного питания после 23:00 и работает целую ночь, причем не только не скрывая, а и рекламируя это. Тогда депутат отказался комментировать нарушение.

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карантин полиция Николай Тищенко уголовное производство

Источник: Сегодня

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