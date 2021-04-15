Русский
$ 27,98
33,48
  1. Влада

Тепер вже офіційно. Зеленський підписав закон, який прирівняв е-паспорт до паперового

15 квітня, 18:44

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Закон набере чинності напередодні Дня Незалежності – 23 серпня 2021 року

Президент Володимир Зеленський підписав внесення змін до Закону про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" № 1368-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 30 березня.

Реклама

Про це повідомляє пресслужба глави української держави

На Банковій нагадали, що сьогодні близько 5 млн громадян України користуються е-паспортами (цифровими образами ID-карток) через мобільний додаток порталу державних послуг "Дія".

Підписаний закон закріплює на законодавчому рівні визначення е-паспорта та е-паспорта для виїзду за кордон і прирівнює їх до фізичних аналогів. Це дасть змогу використовувати ці цифрові документи

В тренді
Чиновників саджатимуть за брехню в деклараціях: Рада зробила перший крок
  • під час подорожей залізницею або літаком у межах України;
  • під час медичного обслуговування чи банківських операцій;
  • для отримання адміністративних, готельних, телекомунікаційних, бібліотечних послуг та пошти;
  • під час придбання товарів у магазині й для підтвердження особи на запит поліції та правоохоронних органів.

Е-паспорти доступні лише тим українцям, які мають ID-картку або біометричний закордонний паспорт. Їхні основні переваги – захищеність від підробок, простота отримання та зручність використання. Закон набирає чинності 23 серпня 2021 року.

Реклама

Нагадаємо, сайт "Сьогодні" розповідав, що таке е-паспорт в застосунку "Дія": як і де ним користуватися.

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

закони Володимир Зеленський паспорт Дія е-паспорт

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Гаряче літо 2014 го: коротка історія АТО в семи постах на Facebook
Гаряче літо 2014 го: коротка історія АТО в семи постах на FacebookВлада
Увійти в ЄС і НАТО, але без Донбасу – 9 простих запитань про переговори Байден – Путін
Увійти в ЄС і НАТО, але без Донбасу – 9 простих запитань про переговори Байден – ПутінВлада
Росія не нападе на Україну: у США назвали інший небезпечний сценарій Путіна
Росія не нападе на Україну: у США назвали інший небезпечний сценарій ПутінаВлада
Росія боїться тільки одну країну: Кравчук розповів, хто може допомогти Україні
Росія боїться тільки одну країну: Кравчук розповів, хто може допомогти УкраїніВлада
Можуть вдарити по Воронежу зі Стамбула – чим небезпечні кораблі ВМС США, яких чекали в Україні
Можуть вдарити по Воронежу зі Стамбула – чим небезпечні кораблі ВМС США, яких чекали в УкраїніВлада
Зеленський скликав РНБО: частина засідання буде таємною
Зеленський скликав РНБО: частина засідання буде таємноюВлада

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти