Тепер вже офіційно. Зеленський підписав закон, який прирівняв е-паспорт до паперового

Президент Володимир Зеленський підписав внесення змін до Закону про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" № 1368-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 30 березня.

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Про це повідомляє пресслужба глави української держави

На Банковій нагадали, що сьогодні близько 5 млн громадян України користуються е-паспортами (цифровими образами ID-карток) через мобільний додаток порталу державних послуг "Дія".

Підписаний закон закріплює на законодавчому рівні визначення е-паспорта та е-паспорта для виїзду за кордон і прирівнює їх до фізичних аналогів. Це дасть змогу використовувати ці цифрові документи

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під час подорожей залізницею або літаком у межах України;

під час медичного обслуговування чи банківських операцій;

для отримання адміністративних, готельних, телекомунікаційних, бібліотечних послуг та пошти;

під час придбання товарів у магазині й для підтвердження особи на запит поліції та правоохоронних органів.

Е-паспорти доступні лише тим українцям, які мають ID-картку або біометричний закордонний паспорт. Їхні основні переваги – захищеність від підробок, простота отримання та зручність використання. Закон набирає чинності 23 серпня 2021 року.

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Нагадаємо, сайт "Сьогодні" розповідав, що таке е-паспорт в застосунку "Дія": як і де ним користуватися.

Відео: Сьогодні

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