Українська
$ 27,98
33,48
  1. Новости политики

Теперь уже официально. Зеленский подписал закон, который приравнял е-паспорт к бумажному

15 апреля, 18:44

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Закон вступит в силу накануне Дня Независимости – 23 августа 2021 года

Президент Владимир Зеленский подписал внесение изменений в Закон о Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус" № 1368-IX, который Верховная Рада приняла 30 марта.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства

На Банковой напомнили, что сегодня около 5 млн граждан Украины пользуются электронной паспортами (цифровыми образами ID-карточек) посредством мобильного приложения портала государственных услуг "ДіЯ".

Подписанный закон закрепляет на законодательном уровне определение е-паспорта и е-паспорта для выезда за границу и приравнивает их к физическим аналогам. Это позволит использовать эти цифровые документы:

В тренде
Чиновников будут сажать за ложь в декларациях: Рада сделала первый шаг
  • во время путешествий по железной дороге или самолетом в пределах Украины;
  • во время медицинского обслуживания или банковских операций;
  • для получения административных, гостиничных, телекоммуникационных, библиотечных услуг почты;
  • при приобретении товаров в магазине и для подтверждении личности по запросу полиции и правоохранительных органов.

Е-паспорта доступны только тем украинцам, которые имеют ID-карту или биометрический загранпаспорт. Их основные преимущества – защищенность от подделок, простота получения и удобство использования. Закон вступает в силу 23 августа 2021 года.

Реклама

Напомним, сайт "Сегодня" рассказывал, что такое е-паспорт в приложении "ДіЯ": как и где им пользоваться.

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

закон Владимир Зеленский паспорт Дія е-паспорт

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Горячее лето 2014-го: краткая история АТО в семи постах на Facebook
Горячее лето 2014-го: краткая история АТО в семи постах на FacebookВласть
Войти в ЕС и НАТО, но без Донбасса – 9 простых вопросов о переговорах Байден – Путин
Войти в ЕС и НАТО, но без Донбасса – 9 простых вопросов о переговорах Байден – ПутинВласть
Россия не нападет на Украину: в США назвали другой опасный сценарий Путина
Россия не нападет на Украину: в США назвали другой опасный сценарий ПутинаВласть
Россия боится только одну страну: Кравчук рассказал, кто может помочь Украине
Россия боится только одну страну: Кравчук рассказал, кто может помочь УкраинеВласть
Могут ударить по Воронежу из Стамбула – чем опасны корабли ВМС США, которых ждали в Украине
Могут ударить по Воронежу из Стамбула – чем опасны корабли ВМС США, которых ждали в УкраинеВласть
Зеленский созвал СНБО: часть заседания будет тайным
Зеленский созвал СНБО: часть заседания будет тайнымВласть

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять