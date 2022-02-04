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Різко постарів у в'язниці! Сивий Саакашвілі налякав зовнішнім виглядом у суді (фото)

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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4 лютого, 12:54
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Колишній президент Грузії зовсім посивів у в'язниці
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Колишній президент Грузії, голова виконкому Національної ради реформ України Михайло Саакашвілі виступив сьогодні у грузинському суді. Політик шокував своїм зовнішнім виглядом — він дуже посивів за короткий час.

На судовому засіданні він був одягнений у футболку із написом "За волю України". Її політику цього тижня передала нардеп Єлизавета Ясько під час відвідин.

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У підписі до фотографії в Instagram грузинською мовою йдеться: "Михайло Саакашвілі підтримує Україну".

Ще недавно Саакашвілі виглядав так...

/ Фото: Facebook

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А що Міхо сказав у суді

Саакашвілі під час промови звернувся до українців українською мовою. Він сказав:

"Я хочу привітати зараз своїх співвітчизників в Україні. Я страждаю від того, що не можу бути зараз з вами в цей тяжкий час. Мені соромно за ганебну позицію грузинської влади, яка злякалася так, що не змогла навіть вписати слово "агресор" у свою резолюцію, за прем'єр-міністра, який збрехав, що захворів на ковід, щоб не їхати до Києва, але ви повинні знати, що народ Грузії на вашому боці, я з вами і перемога буде на нашому боці. Я вірю в народ України і в нашу спільну перемогу!"

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Справа проти Саакашвілі

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