Син Олега Ляшка зробив свої перші кроки – зворушливе відео

Політик розповів, що на день батька отримав найкращий подарунок

У день батька син лідера Радикальної партії Олега Ляшка Олександр, якому вже трохи більше рочку, зробив свої перші кроки.

Реклама

Про це Ляшко написав в Facebook.

"На день батька отримав кращий подарунок – Сашко Ляшко пішов!" , – розповів він.

Також нещодавно Олег Ляшко поділився зворушливим знімком свого молодшого сина, який сидів в стільчику для годування і тримав в руках крашанку, а батько, ймовірно, пропонував зіграти в традиційну пасхальну гру, відому як "битки".

Реклама

Як ми писали раніше, 17 травня біля лідера Радикальної партії України Олега Ляшко народився син.

Нагадаємо, 2 червня 2018 роки після 20 років спільного життя Ляшко зареєстрував офіційний шлюб зі своєю цивільною дружиною Росітою Сайранен. пара виховує також дочка Владиславу.