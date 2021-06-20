Русский
$ 27,17
32,44
  1. Влада

Син Олега Ляшка зробив свої перші кроки – зворушливе відео

20 червня 2021 21:08

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Політик розповів, що на день батька отримав найкращий подарунок

У день батька син лідера Радикальної партії Олега Ляшка Олександр, якому вже трохи більше рочку, зробив свої перші кроки.

Реклама

Про це Ляшко написав в Facebook.

"На день батька отримав кращий подарунок – Сашко Ляшко пішов!" , – розповів він.

Не пропусти!
Італія – Уельс: відео голу та огляд матчу Євро-2020
Півзахисник збірної Італії Пессіна

Також нещодавно Олег Ляшко поділився зворушливим знімком свого молодшого сина, який сидів в стільчику для годування і тримав в руках крашанку, а батько, ймовірно, пропонував зіграти в традиційну пасхальну гру, відому як "битки".

Реклама

Як ми писали раніше, 17 травня біля лідера Радикальної партії України Олега Ляшко народився син.

Нагадаємо, 2 червня 2018 роки після 20 років спільного життя Ляшко зареєстрував офіційний шлюб зі своєю цивільною дружиною Росітою Сайранен. пара виховує також дочка Владиславу.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Дивлячись йому в очі, виголосив присягу:
Дивлячись йому в очі, виголосив присягу: "Слуга народу" Вірастюк розповів, як поставився до вигуків "ганьба"Влада
"Господь Бог занадто багато дав води відразу": Аваков розкритикував Данілова за слова про КримВлада
Деяким депутатам я б не довіряв – Вірастюк про
Деяким депутатам я б не довіряв – Вірастюк про "Слугу народу"Влада
Росія щодня працює над тим, щоб перешкодити
Росія щодня працює над тим, щоб перешкодити "Кримській платформі" – КулебаВлада
Фото дня. Зеленський зворушливо привітав свого батька
Фото дня. Зеленський зворушливо привітав свого батькаВлада
Податкова амністія і санкції проти Фірташа і Фукса – найважливіше про гроші за тиждень
Податкова амністія і санкції проти Фірташа і Фукса – найважливіше про гроші за тижденьЕкономіка

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти