Українська
$ 27,17
32,44
  1. Новости политики

Сын Олега Ляшко сделал свои первые шаги – трогательное видео

20 июня 2021 21:08

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Политик рассказал, что на день отца получил самый лучший подарок

Олег Ляшко поделился трогательным видео с сыном. Коллаж: "Сегодня"

Олег Ляшко поделился трогательным видео с сыном. Коллаж: "Сегодня"

В день отца сын лидера Радикальной партии Олега Ляшко Александр, которому уже чуть больше годика, сделал свои первые шаги.

Реклама

Об этом Ляшко написал в Facebook.

"На день отца получил лучший подарок – Сашко Ляшко пошел!", – рассказал он.

Не пропусти!
Италия – Уэльс: видео гола и обзор матча Евро-2020
Полузащитник сборной Италии Пессина

Также недавно Олег Ляшко поделился трогательным снимком своего младшего сына, который сидел в стульчике для кормления и держал в руках пасхальное яйцо, а отец, вероятно, предлагал сыграть в традиционную пасхальную игру, известную как "битки".

Реклама

Как мы писали ранее, 17 мая у лидера Радикальной партии Украины Олега Ляшко родился сын.

Напомним, 2 июня 2018 года после 20 лет совместной жизни Ляшко зарегистрировал официальный брак со своей гражданской супругой Роситой Сайранен. Пара воспитывает также дочь Владиславу.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Глядя ему в глаза, произнес присягу:
Глядя ему в глаза, произнес присягу: "Слуга народа" Вирастюк рассказал, как отнесся к крикам "ганьба"Власть
"Господь Бог слишком много дал воды сразу": Аваков раскритиковал Данилова за слова о КрымеВласть
Некоторым депутатам я бы не доверял – Вирастюк о
Некоторым депутатам я бы не доверял – Вирастюк о "Слуге народа"Власть
Россия каждый день работает над тем, чтобы помешать
Россия каждый день работает над тем, чтобы помешать "Крымской платформе" – КулебаВласть
Фото дня. Зеленский трогательно поздравил своего отца
Фото дня. Зеленский трогательно поздравил своего отцаВласть
Налоговая амнистия и санкции против Фирташа и Фукса – самое важное о деньгах за неделю
Налоговая амнистия и санкции против Фирташа и Фукса – самое важное о деньгах за неделюЭкономика

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять