Сын Олега Ляшко сделал свои первые шаги – трогательное видео

Олег Ляшко поделился трогательным видео с сыном. Коллаж: "Сегодня"
В день отца сын лидера Радикальной партии Олега Ляшко Александр, которому уже чуть больше годика, сделал свои первые шаги.
Об этом Ляшко написал в Facebook.
"На день отца получил лучший подарок – Сашко Ляшко пошел!", – рассказал он.
Также недавно Олег Ляшко поделился трогательным снимком своего младшего сына, который сидел в стульчике для кормления и держал в руках пасхальное яйцо, а отец, вероятно, предлагал сыграть в традиционную пасхальную игру, известную как "битки".
Как мы писали ранее, 17 мая у лидера Радикальной партии Украины Олега Ляшко родился сын.
Напомним, 2 июня 2018 года после 20 лет совместной жизни Ляшко зарегистрировал официальный брак со своей гражданской супругой Роситой Сайранен. Пара воспитывает также дочь Владиславу.