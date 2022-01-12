Судді помстилися за Порошенка – тепер вона у списку терористів

Після ухвалення рішення про арешт майна та активів п'ятого президента Петра Порошенка, суддя Печерського райсуду Києва Віта Бортницька потрапила до бази "Миротворця".
Помста за Порошенка?
Причина внесення до бази – "усвідомлені дії, спрямовані на руйнування судової системи України шляхом її дискредитації та підриву довіри до неї". Також Бортницьку назвали співучасником "злочинів щодо фабрикації кримінальних справ стосовно завідомо невинних осіб".
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Що таке "Миротворець
Сайт було створено у 2014 році після початку російської агресії. Спочатку інформація для сайту про 7500 терористів, сепаратистів та їх спільників збиралася групою волонтерів під керівництвом Георгія Туки, який згодом став міністром за часів президентства Порошенка.
А ініціатором створення виступив на той момент радник голови МВС Антон Геращенко, який заявляв, що сайт використовують МВС, СБУ, розвідка та прикордонна служба для збору інформації щодо відкриття кримінальних справ та отримання рішення суду про затримання та арешт проросійськи налаштованих супротивників України.
На цей момент у базі "Миротворця" числяться бойовики, які воювали проти України, причетні до окупації українських територій, багато російських і навіть українських артистів за антиукраїнську діяльність та низку інших осіб, які несуть загрозу національній безпеці нашій країні.
Що за історія з арештом майна Порошенка
- 6 січня Печерський суд Києва наклав арешт на все майно та активи голови партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка. Крім цього було накладено арешт на активи "Прямого" та "5 каналу".
- 7 січня ДБР заявило, що арешт на активи каналів ("Прямий" та "П'ятий") не накладався , і "якесь обмеження діяльності не відбулося". Таким чином у ДБР констатували, що "Прямий" та "П'ятий" можуть спокійно працювати".
- В той же час, 9 листопада 2021 року Петро Порошенко заявляв, що продав телеканали "Прямий" та "5 канал".
А в чому, власне, підозрюють Порошенка
- Порошенко підозрюють у державній зраді та сприянні терористичним організаціям "ДНР" та "ЛНР". За версією слідства, п'ятого президента підозрюють у участі у злочинній схемі постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на загальну суму близько 1,5 мільярда гривень. На думку слідства, своїми діями фігуранти виробництва поставили енергетичну сферу країни у залежність від Росії та терористичних організацій.
- Поки Порошенко не ходив на допити, він перебуває за кордоном, Печерський районний суд Києва дозволив затримати політика як тільки він повернеться до України.
- Сам п'ятий президент України, народний депутат та лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко обіцяв повернутися до України 17 січня.