Политика
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚡ "Заминированы" все школы 🔔 Угроза войны с Россией ❄ Украина в снегу 💼 Дело против Порошенко
СЕГОДНЯ Новости политики

Судье отомстили за Порошенко – теперь она в списке террористов

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
12 января, 14:12
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Бортницкую называют соучастницей преступлений по фабрикации уголовных дел в отношении заведомо невиновных лиц
Судья Вита Бортницкая и пятый президента Украины Петр Порошенко Фото: Коллаж "Сегодня"
Судья Вита Бортницкая и пятый президента Украины Петр Порошенко Фото: Коллаж "Сегодня"

После принятия решение об аресте имущества и активов пятого президента Петра Порошенко судья Печерского райсуда Киева Вита Бортницкая попала в базу "Миротворца".

Вита Бортницкая Фото из открытых источников

Месть за Порошенко?

Реклама

Причина внесения в базу – "осознанные действия, направленные на разрушение судебной системы Украины путем ее дискредитации и подрыва доверия к ней". Также Бортницкую назвали соучастником "преступлений по фабрикации уголовных дел в отношении заведомо невиновных лиц".

Что такое "Миротворец"

Сайт был создан в 2014 году после начала российской агрессии. Изначально информация для сайта о 7500 террористах, сепаратистах и их сообщниках собиралась группой волонтеров под руководством Георгия Туки, который впоследствии стал министром во времена президентства Порошенко.

Реклама

А инициатором создания выступил на тот момент советник главы МВД Антон Геращенко, который заявлял, что сайт используют МВД, СБУ, разведка и пограничная служба для сбора информации по открытию уголовных дел и получения решения суда о задержании и аресте пророссийски настроенных противников Украины.

В данный момент в базе "Миротворца" числятся боевики, которые воевали против Украины, причастные к оккупации украинских территорий, много российских и даже украинских артистов за антиукраинскую деятельность и ряд других лиц, которые несут угрозу национальной безопасности нашей стране.

Что за история с арестом имущества Порошенко

А в чем, собственно, подозревают Порошенко

  • Порошенко подозревают в государственной измене и содействии террористическим организациям "ДНР" и "ЛНР". По версии следствия, пятого президента подозревают в участии в преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий на общую сумму около 1,5 миллиарда гривен. По мнению следствия, своими действиями фигуранты производства поставили энергетическую сферу страны в зависимость от России и террористических организаций.
  • Пока Порошенко не ходил на допросы, он находится за границей, Печерский районный суд Киева разрешил задержать политика, как только он вернется в Украину.
  • Сам пятый президент Украины, народный депутат и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко обещал вернуться в Украину 17 января.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Политика
Показать еще
Реклама
Последние новости
Прямая трансляция ukraine24
#человек_сего_дня
12 января. Сергей Королев. 115 лет назад (1907) в Житомире появился на свет выдающийся ученый и конструктор в сфере космического ракетостроения…
На встречу с героем!
Опрос
Власть
Визит Зеленского к Байдену в Вашингтон
Подробнее
Комаровский в теме
Какой тест на СOVID-19 самый надежный
Мнение Комаровского
Читать статью
АКТУАЛОЧКА
Собираешься на пикник?
Где лучше покупать продукты
Хочу знать
Кейт Уинслет для LA Times
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Спецпроект
Календарь лайфхаков на лето
Август
Лайфхаки по календарю
Для родителей
Аптечка малыша в отпуск и дома
Собрать
Грядущие события в сферах музыки и кино

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Благоприятные и опасные дни в августе
Лунный календарь на август
Что нужно делать

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Политика
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять