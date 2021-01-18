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Столтенберг: Не Росії вирішувати, чи бути Україні та Грузії в НАТО

18 січня, 16:56

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Суверенна держава сама вирішує своє майбутнє, каже генсек НАТО

У Росії нема права вирішувати, чи стануть Україна та Грузія членами Північноатлантичного альянсу.

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Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Інтерфакс-Україна .

"У Росії нема права навіть намагатися втручатися, блокувати чи зупиняти членство суверенної держави в НАТО", – сказав він у ході відеоконференції з учасниками Паризької наукової школи у закордонних справах.

Генсек підкреслив, що для нього особисто ставити під сумнів право суверенної держави вирішувати своє власне майбутнє, це "майже провокація".

"Якщо ми приймемо, що великі країни можуть вирішувати, що можуть чи не можуть робити малі сусіди, тоді ми повернемося в старі часи. Ми не хочемо такого світу. Ми хочемо такий світ, який будується на правилах, на повазі для націй, незалежно від розміру збройних сил, економік або чого завгодно. Це – фундаментально, і якщо ми почнемо стосовно цього шукати компроміси, то ми будемо на дуже небезпечному шляху до місця, в якому ми не хочемо опинитися", – пояснив Столтенберг своє бачення.

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У зв'язку з цим генсек заявив: якщо Грузія хоче бути членом НАТО, "не Росії це зупинити".

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"Буде чи ні Грузія членом – це вирішувати Грузії та союзникам, і тільки їм. Бо все інше буде посяганням на суверенні права суверенної незалежної держави". Те, що вони (РФ) зробили, порушуючи територіальну цілісність і незалежність Грузії – неприйнятно. Те ж саме стосується, звичайно, і України: незаконна анексія Криму, дестабілізація Донбасу на сході України порушує фундаментальні принципи, завдяки яким ми створюємо мирний і стабільний мир", – констатував він.

При цьому він зазначив, що роль НАТО полягає в підтримці цих країн, допомагаючи їм у розвитку можливостей, в проведенні реформ, надаючи навчання, присутні "в різних формах", як в Грузії, так і в Україні.

Нагадаємо, раніше Столтенберг заявив, що Росія намагається самоствердитися за рахунок військових дій проти України і Грузії.

Також повідомлялося, що генсек НАТО звинуватив Росію в порушенні міжнародного права на Донбасі, в Криму і Придністров’ї.

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Росія Грузія НАТО Украина членство Йенс Столтенберг
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