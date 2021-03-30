США є чому повчитися: Єрмак обговорив із радником Байдена реформи і дезінформацію

Глава ОП закликав США до активнішої участі у мирному врегулюванні на Донбасі

Радник президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки Джейкоб Салліван вважає, що США є чому повчитися в України у протидії дезінформації.

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Про це він заявив під час телефонної розмови з головою Офісу президента України Андрієм Єрмаком у понеділок, 29 березня.

Салліван зокрема наголосив на важливості співпраці з цього питання між США і Україною.

"Нам є чому повчитися у вас в питанні протидії дезінформації. Сподіваємося на можливість подальшої співпраці в цій сфері", – наводить його слова прес-служба ОП.

Андрій Єрмак своєю чергою розповів про створений за ініціативи Володимира Зеленського Центр протидії дезінформації.

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"Події, які відбувалися в останні роки і в Україні, і в інших країнах, доводять, що інформаційна війна і поширення дезінформації не менш руйнівні, ніж збройне протистояння", – вважає він.

Джейкоб Салліван також відзначив зусилля України в проведенні реформ і пообіцяв допомогу Україні в досягненні її політичних, економічних і безпекових цілей, а також в отриманні повноправного членства в НАТО.

Під час розмови обговорили і загострення ситуації на лінії розмежування на Донбасі. При цьому Єрмак закликав США до активнішої участі в просуванні мирних переговорів про припинення війни на сході України.

Глава ОП подякував Саллівану за нещодавні заяви Адміністрації США щодо Криму і допомогу для посилення обороноздатності України.

Нагадаємо, 11 березня в Україні представили Центр протидії дезінформації, який діятиме на базі РНБО.

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Минулого тижня голова ОП також провів онлайн-зустріч з послами країн "Великої сімки" та Євросоюзу, на якій також обговорювали боротьбу з дезінформацією і ситуацію на Донбасі, а також заворушення біля Офісу президента і вакцинацію.

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