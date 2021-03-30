США есть чему поучиться: Ермак обсудил с советником Байдена реформы и дезинформацию

Глава ОП призвал США к более активному участию в мирном урегулировании на Донбассе

Советник президента Соединенных Штатов по вопросам национальной безопасности Джейкоб Салливан считает, что США есть чему поучиться у Украины в противодействии дезинформации.

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Об этом он заявил в ходе телефонного разговора с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком в понедельник, 29 марта.

Салливан в частности отметил важность сотрудничества в этом вопросе между США и Украиной.

"Нам есть чему поучиться у вас в вопросе противодействия дезинформации. Надеемся на возможность дальнейшего сотрудничества в этой сфере", - приводит его слова пресс-служба ОП..

Андрей Ермак в свою очередь рассказал о созданном по инициативе Владимира Зеленского Центре противодействия дезинформации.

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"События, которые происходили в последние годы и в Украине, и в других странах, доказывают, что информационная война и распространение дезинформации не менее разрушительны, чем вооруженное противостояние", - считает он.

Джейкоб Салливан также отметил усилия Украины в проведении реформ и пообещал помощь Украине в достижении ее политических, экономических и касающихся безопасности целей, а также в получении полноправного членства в НАТО.

В ходе разговора обсудили и обострение ситуации на линии разграничения на Донбассе. При этом Ермак призвал США к более активному участию в продвижении мирных переговоров о прекращении войны на востоке Украины.

Глава ОП поблагодарил Салливана за недавние заявления Администрации США по Крыму и помощь для усиления обороноспособности Украины.

Напомним, 11 марта в Украине представили Центр противодействия дезинформации, который будет действовать на базе СНБО.

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На прошлой неделе глава ОП также провел онлайн-встречу с послами стран "Большой семерки" и Евросоюза, на которой также обсуждали борьбу с дезинформацией и ситуацию на Донбассе, а также беспорядки у Офиса президента и вакцинацию.

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