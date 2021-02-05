Зеленський російською звернувся до українців: про що він говорив (відео)

Президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення до українців російською мовою, щоб його почули ті люди, які "Наївно вірять в те, що якщо "по телику і російською", то це неодмінно правда".

Відео він розмістив у своєму Telegram-каналі.

Так, президент закликав не читати продажні ЗМІ, якщо тільки не хочуть "отримати на обід порцію соковитої, добірної брехні".

Про що говорив президент:

Відреагував на ситуацію з "Майстром і Маргаритою" і книгами Бориса Акуніна. За словами президента, продавати в Україні заборонили книгу тільки одного видавництва;

"На ввезення Майстра і Маргарити видано 14 дозволів. І тільки одному видавництву, відповідно до українських законів, було відмовлено. Не через Булгакова, а через передмову, де вказані діячі, які підтримали анексію Криму", – сказав він.

Розповів, чому в Україні закрили частину телеканалів. Це рішення ухвалили в суворій відповідності до Конституції України, на підставі пропозицій Верховної Ради України та її постанови від 2018 го року;

"Усі ті, для кого бізнес з цими (окупованими, – Ред.) територіями є нормою, ті, для кого підтримувати зв'язки з незаконними формуваннями і псевдо-структурами на цих територіях є нормою – усі вони є загрозою нашій країні. А значить країна буде з ними боротися", – зазначив президент.

Заявив, що українців намагаються розділити і закликав перешкоджати цьому.

"Щоб цього не сталося – ми самі повинні навчитися розділяти. Правду і брехню. Благі наміри і шкурний інтерес. Мух і котлети. Так. У всій цій ситуації є багато нюансів, доводів, різних "але". Але всі ці "але" – умовні. А правда – безумовна", – заявив глава держави.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський подякував РНБО, СБУ та представників громадянського суспільства за підтримку рішення про блокування телеканалів.

Також ми повідомляли, що санкціями проти телеканалів справа може не обмежитися – Мінкульт направив запит про блокування телеканалів YouTube.

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