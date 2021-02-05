Специально записал на русском: Зеленский обратился к украинцам (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам.

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Видео он разместил в своем Telegram-канале.

Так, президент заявил, что хочет обратится именно на русском языке, потому что хочет, чтобы его улышали именн те люди, которые "относятся к украинскому языку настороженно и наивно верят в то, что если "по телику и на русском", то это непременно правда".

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Так, президент призвал не читать продажные СМИ, если только не хотят "получить на обед порцию сочной, отборной брехни".

"Я же – продолжаю лично рассказывать вам о нашей работе и о победах Украины. И сегодня хочу сделать это на русском языке. На этом языке, особенно в последнее время, нашим людям, увы, вливали в уши бесконечные потоки лжи. И развенчивать эту ложь на русском – я буду правдой на русском. На языке, что по мнению одной партии и одной страны – у нас сильно притесняют", - сказал он.

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